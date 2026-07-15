Ruske strateške pomorske nuklearne snage nalaze se u stanju pune borbene gotovosti i deluju širom svetskih okeana, izjavio je danas Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina i predsedavajući Pomorskog kolegijuma.

U intervjuu koji prenosi agencija RIA Novosti, Patrušev je rekao: „Naše strateške pomorske nuklearne snage su u stanju pune borbene gotovosti.”

Dodao je da ruska Ratna mornarica štiti nacionalne interese zemlje ne samo u blizini ruskih granica, već i u različitim regionima svetskih okeana.