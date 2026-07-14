Aleksandar Vučić će jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih, što predstavlja veliku čast za Srbiju.

A čast za Srbiju, naravno, pali alarme u hrvatskoj javnosti, pa u svom besu tamošnjii političari poručuju da "Srbiji nije mesto u Parizu".

Nakon što su im prodali polovne, a Srbiji nove "rafale", Francuzi su ponovo Hrvate ujeli za srce.



Poziv Srbiji da učestvuje na vojnoj paradi povodom Dana Bastilje u Parizu izazvao je negodovanje dela hrvatske političke scene. Među najglasnijima bio je bivši hrvatski ambasador u Francuskoj Mirko Galić, koji smatra da Srbija nije trebalo da dobije poziv za ovaj događaj.

Galić kaže da Srbija "nije ni članica NATO-a, ni Koalicije voljnih, niti Evropske unije“, ocenjujući da joj „nije mesto na paradi u Parizu dok ne pruži dokaze da se promenila“.

"Francuska nije pozvala slučajno"

Hrvatski vojni analitičar Marinko Ogorec smatra da postoji jasno istorijsko objašnjenje zbog kojeg je Beograd dobio poziv iako nije članica NATO-a, Evropske unije niti Koalicije voljnih.

Gostujući na N1, Ogorec je ocenio da je Srbija pozvana zbog dugogodišnjeg savezništva sa Francuskom koje datira još iz Prvog svetskog rata.

"Pretpostavljam da je po toj liniji pozvana kao jedna od saveznica Francuske. Mislim da je to to", rekao je Ogorec.