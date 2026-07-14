Nakon vojne parade povodom Dana pada Bastilje u Parizu, hrvatski premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara o rasporedu sedenja državnih zvaničnika.

Posebnu pažnju privuklo je pitanje zbog čega je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sedeo u prvom redu, dok je hrvatski premijer bio u redu iza.

"Kao da je naš"

Na pitanje da prokomentariše raspored sedenja, Plenković je uz osmeh odgovorio:

- Stalno se za njega zanimate. Kao da je naš.

Nakon toga usledilo je novo pitanje da li je zaista bio u drugom redu i kako je određivan raspored zvanica.

"Postoji preseans"

Plenković je pokušao da objasni da je raspored bio određen diplomatskim protokolom.

- Postoji nekakav "preseans". Videli ste da su bili predsednici u prvom redu i zemlje E3. E3 su Francuska, Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, a ovo drugo je bilo po "preseansu" u redu odmah iza njih. Čudo interesa, čudo - rekao je hrvatski premijer.

Njegovo objašnjenje izazvalo je brojne komentare na društvenim mrežama, gde su mnogi ocenili da nije dao jasan odgovor na pitanje zbog čega je predsednik Srbije sedeo ispred njega.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi u Parizu na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.