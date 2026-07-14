Građani Srbije koji nakon odlaska u inostranstvo žele da im penzija bude uplaćivana na račun u stranoj banci mogu da promene način isplate, ali je za to potrebno da podnesu zahtev Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i dostave odgovarajuću dokumentaciju.

Iz Fonda PIO navode da pravo na isplatu penzije u drugoj državi postoji, ali samo ukoliko korisnik ispuni sve propisane uslove koji se odnose na prebivalište i bankovni račun.

Prebivalište u inostranstvu je jedan od osnovnih uslova

Da bi penzija mogla da se isplaćuje van Srbije, korisnik mora da ima prijavljeno prebivalište u zemlji u kojoj želi da prima penziju.

Pored toga, neophodno je da poseduje otvoren devizni račun u banci u toj državi, jer će sredstva biti uplaćivana upravo na taj račun.

Bez ispunjenja ova dva uslova Fond PIO ne može da odobri promenu načina isplate.

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali Fonda PIO

Kako objašnjava Fond PIO, postupak počinje podnošenjem obrasca pod nazivom „Zahtev za isplatu van teritorije Republike Srbije“, odnosno zahteva za transfer penzije.

Dokumentacija se dostavlja filijali Fonda koja je do tada vršila isplatu penzije korisniku u Srbiji.

Koja dokumentacija mora da se priloži?

Uz zahtev za promenu načina isplate potrebno je dostaviti nekoliko obaveznih dokumenata.

To su potvrda banke u Srbiji kojom se daje saglasnost za promenu načina isplate penzije, podaci o deviznom računu otvorenom u inostranstvu, kao i dokaz o prijavljenom prebivalištu u zemlji u kojoj će se penzija ubuduće isplaćivati.

Kao dokaz o prebivalištu može da posluži kopija javne isprave izdate u skladu sa propisima te države, poput lične karte, pasoša sa odgovarajućom vizom ili drugog važećeg dokumenta.

Šta se dešava nakon što Fond PIO obradi zahtev?

Nakon što kompletna dokumentacija bude proverena i zahtev obrađen, Fond PIO obustavlja isplatu penzije na teritoriji Srbije.

Istovremeno se izdaje nalog da se isplata nastavi u državi koju je korisnik naveo u svom zahtevu, odnosno na devizni račun koji je prijavljen Fondu.

Kako se isplaćuju penzije u inostranstvu?

Fond PIO navodi da se transfer penzija korisnicima koji žive u inostranstvu obavlja kvartalno, odnosno jednom u tri meseca, sredinom meseca predviđenog za isplatu.

Penzija se isplaćuje u stranoj valuti, a njen iznos obračunava se prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi u trenutku isplate.

Troškovi bankarskih usluga nisu jedinstveni i zavise od banke u kojoj korisnik ima otvoren račun, pa se njihov iznos može razlikovati od zemlje do zemlje, piše Mondo.