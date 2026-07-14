Nismo deo koalicije koja insistira na nastavku finansijske i vojne pomoći Kijevu, poručio je Radev.



„Dobio sam lični poziv od predsednika Makrona da učestvujem u ‘koaliciji voljnih’, ali ne mislim da Bugarska tamo pripada, jer nismo deo koalicije koja insistira na nastavku finansijske i vojne pomoći Ukrajini“, objasnio je on.



Ne pružamo takvu pomoć jer verujem da rešenje ovog sukoba nije u njegovom vojnom produžavanju, već u snažnoj diplomatskoj misiji koja će konačno okončati eskalaciju, zaključio je Radev.

Članovi takozvane „koalicije voljnih“ okupili su se u ponedeljak u Parizu kako bi razgovarali o podršci Kijevu.

Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je da će Kremlj pažljivo pratiti sastanak „koalicije voljnih“, jer su to zemlje koje čine neprijateljska dela protiv Rusije. Peskov ih je takođe nazvao koalicijom ratnih huškača, precizirajući da je to grupa zemalja koja ne želi mir.