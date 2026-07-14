Povratak kući posle nekoliko dana odmora za Mišel Lespron iz američke savezne države Arizone pretvorio se u pravu noćnu moru. Čim je ušla u kupatilo i otvorila WC šolju, dočekao ju je prizor koji će, kako kaže, pamtiti do kraja života, unutra je ugledala zmiju.

Shvativši da sama ne može da reši problem, odmah je pozvala stručnjake za hvatanje gmizavaca.

-Mislila sam da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima - ispričala je Mišel, prisećajući se trenutka kada je ugledala zmiju u toaletu.

Kaže da je od straha vrisnula i da posle tog događaja danima nije mogla ni da pomisli da koristi taj toalet.

Zmija se dva dana skrivala u cevima

Iako se u početku činilo da će intervencija biti kratka, ispostavilo se da je izvlačenje zmije mnogo komplikovanije nego što je iko očekivao.

Stručnjaci su puna dva dana pokušavali da uhvate gmizavca, koji se svaki put povlačio duboko u vodovodne cevi i kanalizacioni sistem čim bi mu se približili.

Tek nakon višesatne potrage i velikog strpljenja uspeli su da ga izvuku iz kuće.

Nije bila otrovna, ali bi ugriz bio veoma bolan

Nakon pregleda utvrđeno je da se radi o neotrovnoj vrsti zmije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi njen ugriz, ukoliko bi se branila, mogao da bude veoma bolan.

Mišel priznaje da će joj trebati mnogo vremena da ponovo bez straha uđe u kupatilo.

Njena priča ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama i još jednom pokazala da se ponekad i najneverovatniji filmski scenariji mogu dogoditi u stvarnom životu.