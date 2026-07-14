-Kakva je to zloupotreba javnog izražavanja. Kakve slobode kada najavljujete, a niste birani za to, kome će biti suđeno. Narušavate princip nevinosti kroz to. Žena nema pojma o pravu niti zna gramatiku srpskog jezika. Pa će biti niste vi to mislili, to je metafora ili hiperbola. Ovo je ruganje pravu. Jel treba to da se desi, da bacaju katran i perje. Sudilo se politički. Ne smatraju da je krivično delo kad vam dođu na kuću, gađaju jajima. Šta bi bilo da se tako nešto njima desi? Ona je sama to kvalifikovala kao veleizdaja, a ide i u sankciju. Onda smo Divlji zapad, to su bile njihove metode. Oni tako vide Srbiju. Verovali smo, kao SNS, da treba da se digne stepen samostalnosti sudija. I mi smo pogrešili. Napravili smo od njih vlast mimo vlasti. Oni preuzimaju ingerencije izvršne i zakonodavne vlasti - rekao je Vučević.