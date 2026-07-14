On je naveo da je godinama kupovao u istoj prodavnici i gotovo svaki put primećivao razliku između cene na polici i one koja je naplaćena na kasi.

Optužio menadžera prodavnice za prevaru

„Ponekad bih to primetio tek kod kuće, nekad odmah u prodavnici. Ranije nisam obraćao mnogo pažnje, ali u poslednje vreme sam svaki put tražio povraćaj novca“, napisao je mladić.

Vremenom je počeo da čuva fiskalne račune, a čak je i prijatelje vodio u prodavnicu kako bi se i sami uverili u ono što tvrdi.

„Na računu je gotovo uvek bilo nešto pogrešno. Bez ironije, mislim da je to pravi skandal“, napisao je.

Na kraju je odlučio da razgovara sa menadžerom prodavnice i optužio ih za, kako kaže, „sistematsku prevaru“.

Odgovor ga je iznenadio

„To nije prevara. Ne važi cena koja piše na polici, već ona koja je evidentirana u kasi“, rekao mu je menadžer, dodajući da će razlika biti ispravljena kasnije tokom dana.

Kupac se vratio dva sata kasnije, ali je, kako tvrdi, cena i dalje bila pogrešna.

Objašnjenje stručnjaka

Iako priču korisnika Redita nije moguće nezavisno potvrditi, nemački stručnjaci za zaštitu potrošača objašnjavaju da je sa pravne strane menadžer bio u pravu. Prema navodima Centra za zaštitu potrošača pokrajine Brandenburg, pravno je važeća cena koja se naplati na kasi, a ne ona koja stoji na polici.

Kupoprodajni ugovor zaključuje se tek na kasi, dok je cena na polici samo poziv kupcu da kupi proizvod, a ne obavezujuća ponuda.

Ako razliku primetite tek kada stignete kući, povraćaj novca zavisi isključivo od dobre volje trgovca.

Ako grešku uočite pre nego što napustite prodavnicu, imate pravo da odustanete od kupovine tog proizvoda.

Iako trgovac nije obavezan da proizvod proda po nižoj ceni koja je istaknuta na polici, zakon jasno propisuje da cene moraju biti tačno označene Potrošači mogu ovakve slučajeve da prijave nadležnim inspekcijama ili organizacijama za zaštitu potrošača, a preporučuje se da kao dokaz sačuvaju račun i fotografišu cenu na polici.

Vlasnik lokalne prodavnice, kompanija Netto, je navela da posluje u skladu sa zakonom i da imaju interne kontrole koje obezbeđuju pravilno označavanje cena. Dodali su da se svaki prijavljeni slučaj odmah proverava i da kupcima, po potrebi, omogućavaju storniranje kupovine ili zamenu proizvoda.

Bura na Redditu

U komentarima ispod objave na Reditu javili su se brojni korisnici koji tvrde da su imali slična iskustva.

Jedan od njih smatra da bi slučaj trebalo prijaviti organizacijama za zaštitu potrošača, dok drugi veruje da je problem posledica loše kontrole zaposlenih koji menjaju cenovnike.

Posebnu pažnju privukla je ispovest jedne žene koja tvrdi da su u njenoj lokalnoj prodavnici akcijske cene za naredni dan često bile postavljene već dan ranije.

„Pomislite da je omiljeno piće na popustu, uzmete ga, a na kasi shvatite da akcija još nije počela. Kada sam dobila mogućnost da kupujem negde drugde, više se nikada nisam vratila“, napisala je.

Stručnjaci za zaštitu potrošača preporučuju kupcima da cenu provere još prilikom skeniranja proizvoda na kasi ili da odmah nakon plaćanja pregledaju fiskalni račun.

Ako primete grešku dok su još u prodavnici, trebalo bi odmah da se obrate zaposlenima kako bi problem bio rešen na licu mesta, piše hna.de.