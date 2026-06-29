Prema prognozama konsultantske firme „Vud Makenzi“(Wood Mackenzie), do kraja kritičnog perioda obnavljanja gasa, koji obično traje od aprila do oktobra, skladišta gasa u EU biće popunjena samo 76 odsto.

Prema podacima „Gas Infrastruktur Jurop“ (Gas Infrastructure Europe), koje navode mediji, ovo bi bio najniži nivo od najmanje 2011. godine.

Ove niske brojke su posledica činjenice da je eskalacija oko Irana krajem februara dovela do praktičnog zaustavljanja brodarstva kroz Ormuski moreuz – vitalnu trgovinsku rutu, uključujući i za isporuku nafte i gasa iz Persijskog zaliva.

Štaviše, stručnjaci napominju da plan EU da od 1. januara 2027. godine zabrani dugoročni uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG), koji trenutno čini približno 14 odsto ukupnih isporuka TPG-a Evropi, povećava verovatnoću nestašice gasa tokom zime.



Prema pisanju medija, nakon neuobičajeno hladne zime, skladišta gasa EU su započela sezonu dopunjavanja sa samo 28 odsto kapaciteta - nivo niži od uobičajenog za ovo doba godine. Prema podacima GIE, trenutno su na prosečnom kapacitetu od 48 odsto.



Analitičari kažu da je ubrizgavanje gasa u skladišta bilo sporo u aprilu jer su visoke letnje cene ovog izvora energije obeshrabrile kompanije da dopune.

U nedelju je Evropska komisija preporučila da države članice EU popune svoja skladišta gasa do 75-80 odsto kapaciteta kako bi smanjile pritisak na cene. Poslednjih godina ovaj cilj je bio 90 odsto, napominju mediji.