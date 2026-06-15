Ona je to napisala na društvenoj mreži Iks, a povodom otvaranja prvih Klastera sa Ukrajinom i Moldavijom i zatvaranja još dva pogkavlja sa Crnom Gorom.

"Danas je Mega-ponedeljak za proširenje EU. Prvo će Ukrajina i Moldavija da naprave svoj najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju EU 2023. godine. Takođe ćemo da zatvorimo još dva poglavlja s Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja. To je dan koji koristimo da pozovemo kandidate da nastave tempo reformi", rekla je Kos.