Visoki zvaničnik jemenskog pokreta Ansaralah ("Alahovi pomagači") koji predvodi vladu u Sani u Jemenu upozorio je da je su dovoljno jaki da prekinu opsadu osiromašene zemlje.

Gazilah Abdul el-Nuami, istaknuti član političkog biroa pokreta Ansaralah, rekao je da „široka narodna podrška u Jemenu u podršci izjavi oružanih snaga pokazuje široku volju naše nacije da obnovi nacionalni suverenitet i okonča opsadu, prenosi iranska agencija Mehr.

- Ova podrška će dati značajan narodni uticaj svakoj akciji oružanih snaga za prekid opsade - rekao je on.

- Saudijska Arabija mora da shvati da Jemen danas ima moć da uništi saudijsku infrastrukturu za nekoliko dana. Jemen, Božjom milošću i hrabrošću svojih boraca i podrškom naroda, ima raketnu i dronovsku moć koja mu omogućava da baci na kolena svakog neprijatelja - poruka je.