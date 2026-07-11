Prava drama odigrala se u četvrtak popodne na ostrvu Ugljan, u mestu Kali, kada je tokom intervencije zbog prijavljenog porodičnog nasilja teško povređena policijska službenica.

Prema saopštenju Policijske uprave zadarske, policija je dojavu o porodičnom nasilju primila u 17.56 časova, nakon čega su na adresu odmah upućeni policijski službenici kako bi intervenisali.

Međutim, po dolasku u porodičnu kuću usledio je napad. Kako navodi policija, muškarac je oštrim predmetom nasrnuo na policijsku službenicu i naneo joj teške telesne povrede.

Povređena policajka hitno je prevezena u Opštu bolnicu u Zadru, gde joj je ukazana neophodna medicinska pomoć. Zbog ozbiljnosti povreda zadržana je na bolničkom Lečenju.

Osumnjičeni muškarac je, uz upotrebu sredstava prinude, savladan, uhapšen i priveden u službene prostorije policije.

Iz Policijske uprave zadarske saopšteno je da je u toku kriminalistička istraga kojom će biti utvrđene sve okolnosti napada, kao i motiv zbog kojeg je muškarac nasrnuo na policajce.

Prema nezvaničnim informacijama portala 057info, reč je o starijem muškarcu koji je policijsku patrolu navodno dočekao sa nožem, nakon čega je napao policajku.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a protiv osumnjičenog će, po okončanju istrage, biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

net.hr