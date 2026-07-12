"Era jednostranih dogovora je završena. Rekli smo vam - držite reč ili platite cenu. Realnost kuca na vrata", rekao je Kalibaf u objavi na društvenoj mreži Iks. U nastavku objave, Kalibaf je podsetio na Tačku 5 Memoranduma o razumevanju, ističući deo u kojem se kaže da će Teheran preduzeti sve mere za bezbedan prolaz komercijalnih brodova bez naknade.

Tačka 5 Memoranduma predviđa da će Islamska Republika Iran preduzeti sve mere za bezbedan prolaz komercijalnih brodova bez naknade tokom 60 dana, samo iz Persijskog zaliva u Omanski moreuz i obrnuto.

Memorandum je predviđao da saobraćaj komercijalnih brodova odmah počne, a uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem taktičkih i vojnih prepreka i razminiranjem od strane Irana, bude uspostavljen u roku od 30 dana.

Iranska državna televizija navodi da je američka vojska u subotu pokrenula novu rundu udara na iranske mete u blizini Ormuskog moreuza kao odgovor na raketni napad IRGC-a u kojem je teško oštećen komercijalni teretni brod, prenosi portal Aksios. Mornarica Revolucionarne garde Irana objavila je da će Ormuskli moreuz biti zatvoren do daljnjeg, dok SAD ne okončaju svoju intervenciju u regionu.

U subotnjem saopštenju mornarica IRGC-a je saopštila da je ova mera preduzeta "u svetlu bezbednosne situacije koja je rezultat nezakonite intervencije stranih sila".