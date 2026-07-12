Grejem je više od dve decenije predstavljao saveznu državu Južnu Karolinu u američkom Senatu, gde je bio poznat po snažnim stavovima u oblasti spoljne politike, nacionalne bezbednosti i odbrane.

Tokom političke karijere stekao je reputaciju jednog od najglasnijih zagovornika američkog angažmana u svetu, kao i čvrste podrške Izraelu i Ukrajini.

Od kritičara do Trampovog saveznika

Iako je u početku bio oštar kritičar predsednika Donalda Trampa tokom predsedničke kampanje 2016. godine, Grejem je kasnije postao jedan od njegovih najbližih političkih saveznika u Senatu. Njih dvojica godinama su blisko sarađivali po pitanjima pravosuđa, imigracije i spoljne politike.

Dugogodišnja politička karijera

Pre ulaska u Senat 2003. godine, Grejem je osam godina bio član Predstavničkog doma Kongresa SAD, a prethodno je služio u američkom ratnom vazduhoplovstvu kao vojni pravnik. Tokom karijere obavljao je niz važnih funkcija u senatskim odborima, uključujući i mesto predsednika Odbora za pravosuđe.

Vest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije političara iz obe američke stranke, koji su odali počast njegovoj dugogodišnjoj javnoj službi i uticaju koji je imao na američku politiku.