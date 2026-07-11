S obzirom na to da nepovoljni vremenski uslovi i ljudski faktor često dovode do katastrofalnih posledica, nadležni apeluju na maksimalan oprez kako bi se sačuvali životi i imovina.

Kako je objavio MUP Srbije, od početka godine u Srbiji zabeleženo je više od 17.000 vanrednih događaja. Oko 12.500 bili su požari, a gotovo 7.500 izbilo je na otvorenom prostoru.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da je dovoljna jedna varnica da se zapali čitavo polje. Kako se dalje ističe, jedan trenutak nepažnje može da ugrozi živote, kuće i prirodu.

Zato Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje i ne lože vatru u šumama i na njihovim obodima.

Kako se navodi u objavi, spaljivanje trave, niskog rastinja i ostataka useva zakonom je zabranjeno i kažnjava se novčanim kaznama.

- Podsećamo da je loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume dozvoljeno samo na posebno obeleženim mestima - zaključuju u MUP-u.