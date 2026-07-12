Zemljotres jačine 2,0 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Crnu Goru u noći između subote i nedelje, pokazuju podaci RSZ.

Potres je registrovan u 03.27 po lokalnom vremenu.

Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa nalazio se severozapadno od Podgorice, u području između Danilovgrada i Nikšića. Hipocentar je bio na dubini od osam kilometara.

Zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju materijalnu štetu, ali ih stanovnici u blizini epicentra mogu osetiti kao kratkotrajno podrhtavanje tla.

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima.

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