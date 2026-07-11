SAD zahtevaju da Iran javno proglasi strateški važni Ormuski moreuz potpuno otvorenim za plovidbu i da se obaveže da neće napadati tankere u tranzitu.

SAD i Iran sukobili su se oko različitih tumačenja memoranduma o razumevanju (MoU) potpisanog 17. juna u vezi sa upravljanjem moreuzom. Dve zemlje su razmenile udare u sredu i četvrtak nakon što su Vašington i države Persijskog zaliva okrivile Teheran za napade na tri komercijalna broda.

- Očekujemo da Iranci kažu... da će svaki kanal u moreuzu biti otvoren i da će pozivi biti besplatni“ - rekao je američki zvaničnik novinarima - prema Aksiosu.

Američki zvaničnici su medijima rekli da očekuju da će Iran izdati saopštenje u kojem prihvata te uslove nakon što se pregovarači sastanu u Omanu u subotu.

- Ako to nije njihov stav sutra, neće biti sjajan dan za njih - rekao je jedan zvaničnik.

U objavi na Truth Social u petak, američki predsednik Donald Tramp je rekao da će se razgovori nastaviti, istovremeno upozoravajući da je „prekid vatre završen!“

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei negirao je Trampovu tvrdnju da je Teheran zatražio novu rundu pregovora. Rekao je da će svako kršenje primirja od strane SAD biti uzvraćeno „recipročnom akcijom“.

Iranski mediji su javili da će ministar spoljnih poslova Abas Aragči u subotu otputovati u Oman kako bi se sastao sa regionalnim posrednicima.

Glavni iranski pregovarač, Mohamed Bager Galibaf, izjavio je u petak da Teheran ostaje „nepoverljiv prema Amerikancima“ i da „iranska nacija nikada neće podneti ugnjetavanje“.

Iran je zatvorio moreuz za većinu brodova nakon američko-izraelskog napada 28. februara. Teheran je od tada insistirao da se svi brodovi pridržavaju njegovih uputstava i koriste određene brodske rute.

Prema Memorandumu o razumevanju, Iran se složio da „uloži sve napore u bezbedan prolaz komercijalnih brodova“ tokom 60 dana i da pregovara sa Omanom o budućoj upravi Ormuskim moreuzom.