Na gradskoj deponiji u Zrenjaninu juče je izbio požar, a čak 11 vatrogasnih vozila borilo se sa stihijom.

Gusti dim širio se tim područjem, a vatra je ostavlja za sobom sve crno. Među ekipama koje su bile na terenu bili su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Melenci. Iz ovog dobrovoljnog vatrogasnog društva u intervenciji je učestvovalo pet članova - dve žene i tri muškarca.

Kako je rekla članica DVD Melenci, Maja Mirkov, intervencija je bila zahtevna jer je požar trebalo držati pod kontrolom na velikoj površini, dok je jak vetar konstantno širio vatru.

- Morali smo sve vreme da nosimo maske. U pitanju je deponija, pa su se prilikom sagorevanja stvarala toksična isparenja. Bio je ovo jedan od većih požara - kaže Mirkov.

Inače, iz lokalne samouprave tog grada rečeno je da se pretpostavlja da je uzrok požara ljudski nemar.

- Najverovatnije je reč o neodgovornom paljenju biljnih ostataka, a vatra se potom, nošena vetrom, proširila ka deponiji. Iako je svako paljenje na otvorenom zabranjeno, posebno ovih dana dok traju žetveni radovi, još ima onih koji ne poštuju zakon niti brojne apele da to ne čine - saopšteno je iz lokalne samouprave.

Gradska uprava i ovom prilikom podseća i apeluje na sve građane da ne pale žetvene ostatke na otvorenom i da se tokom boravka na njivama ponašaju odgovorno.

Alo/Zrenjaninski

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