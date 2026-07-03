Administracija predsednika SAD Donalda Trampa predložila je formiranje jedinstvene baze podataka u kojoj bi se nalazile informacije o stranim obaveštajnim metama, potencijalnim agentima i američkim operativcima koji rade na tim slučajevima.

Kako prenosi The New York Times, pozivajući se na anonimne izvore, cilj ove inicijative jeste bolje usklađivanje rada američkih obaveštajnih agencija i sprečavanje preklapanja njihovih aktivnosti.

CIA i FBI navodno imaju primedbe

Prema pisanju američkih medija, pojedini zvaničnici CIA i FBI izražavaju zabrinutost zbog mogućnosti da bi objedinjavanje tako osetljivih podataka moglo da poveća bezbednosne rizike.

Njihov stav je da bi centralizovana baza mogla da postane meta zloupotreba ili curenja poverljivih informacija, što bi moglo da ugrozi obaveštajne operacije.

Ruski analitičari: Moskva bi mogla da ima korist

U tekstu se navodi i ocena da bi eventualno stvaranje jedinstvene baze podataka moglo da ide u prilog ruskim obaveštajnim službama, ukoliko bi došlo do kompromitovanja poverljivih informacija.

Autor analize smatra da bi objedinjavanje podataka povećalo broj ljudi koji imaju pristup osetljivim informacijama, čime bi se povećao i rizik od njihovog otkrivanja.

Međutim, za sada nema potvrde da će predložene mere biti usvojene niti da će biti sprovedene u obliku u kojem su predstavljene.

Predlog Bele kuće izazvao je različite reakcije u obaveštajnim krugovima. Dok jedni smatraju da bi mogao da poboljša koordinaciju između službi, drugi upozoravaju da bi centralizacija poverljivih podataka mogla da donese nove bezbednosne izazove.

Američke obaveštajne službe godinama funkcionišu kroz više odvojenih institucija sa različitim nadležnostima. Svaka promena načina razmene poverljivih podataka izaziva veliku pažnju, posebno u vreme pojačanih geopolitičkih tenzija između Sjedinjenih Država i Rusije.

Izvor: The New York Times