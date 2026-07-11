Društvene mreže svakodnevno su prepune snimaka kućnih ljubimaca, ali retko koji uspe da osvoji milione ljudi za samo nekoliko dana. Upravo to dogodilo se grupi preslatkih mačića rase mejn kun, čija je reakcija na prvi obrok čvrste hrane postala pravi viralni hit.

Video njihovog prvog susreta sa piletinom prikupio je više od sedam miliona pregleda na TikToku, a korisnici ne prestaju da komentarišu koliko su mališani neodoljivi.

Vreme za prve zalogaje

Mačići imaju oko sedam nedelja, što je period kada polako prelaze sa majčinog mleka na čvrstu hranu.

U prvim nedeljama života hrane se isključivo mlekom, jer im zubi tek rastu i njihov organizam još nije spreman za ozbiljnije obroke. Kako napreduju i postaju sve radoznaliji, dolazi trenutak da isprobaju nove ukuse.

Njihovi odgajivači odlučili su da prvi obrok bude što jednostavniji i bezbedniji.

Piletina kao prvi obrok

Za mačiće su pripremili kuvana pileća prsa bez začina. Meso je zatim usitnjeno u glatki pire kako bi ga mališani mogli lako da pojedu.

Naravno, pre serviranja sačekali su da se hrana potpuno ohladi.

Čim su činijice spuštene ispred njih, nastala je prava mala gozba.

Preslatki haos osvojio internet

Mačići su sa velikim uzbuđenjem počeli da istražuju novi ukus, a mnogi od njih toliko su se zaneli da su se ubrzo umrljali od glave do repa.

Snimak prikazuje kako se guraju oko hrane, ližu činijice i uživaju u svakom zalogaju, zbog čega su osvojili simpatije miliona gledalaca.

Posle obroka usledilo je ono što su odgajivači i očekivali – kupanje i sređivanje najneurednijih članova legla.

U komentarima ispod videa mnogi su priznali da nisu mogli da prestanu da gledaju preslatke scene, dok su drugi kroz šalu napisali da bi ovakve snimke mogli da gledaju satima bez prestanka.