Makarenko (33) je pozvao pripadnike Telegram zajednice da u Sjedinjenim Američkim Državama organizuju teroristički napad na Dan nezavisnosti, 4. jula, koristeći improvizovane eksplozivne naprave, prenosi Sputnik.

Kao motiv se navodi osveta za hapšenja njihovih vrbovanih članova u inostranstvu.

Prema saopštenju, Makarenko je u Kijevu kreirao video snimke i fotografije na engleskom jeziku namenjene zapadnoj publici, u kojima se nalaze i pretnje napadima na škole.

Pratioci njegovog neonacističkog kanala su bili simpatizeri desničarske radikalne terorističke organizacije "Manijaci: kult ubistva" (MKU).

MKU je radikalna grupa koju je osnovao ukrajinski državljanin Jegor Krasnov, a Rusija je ovu organizaciju zvanično proglasila terorističkom i zabranila njen rad, tvrdeći da vrbuju omladinu preko interneta za vršenje nasilnih zločina, prenosi Tanjug.

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