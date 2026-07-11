Zbog stranih predmeta napravljenih od crvene plastike, tirinška kompanija "Sales & Service Aktuell" savetuje da se ne konzumira njihov rezani dimljeni topljeni sir.

Sir se prodavao u supermarketima "Rewe" u Baden-Virtembergu, Bavarskoj, Brandenburgu, Donjoj Saksoniji, Severnoj Rajni-Vestfaliji, Palatinatu-Rajnlandu, Saksoniji, Šlezvig-Holštajnu, Tiringiji i Hesenu i tamo je povučen iz prodaje, kako je izvestio lebensmittelwarnung.de.

Koje serije su pogođene?

Pogođeni proizvod je pakovanje od 175 grama kompanije Sales & Service Aktuell GmbH sa datumom isteka 17, 22. i 24. avgusta 2026. godine. Plastične čestice mogu biti veličine između 0,5 i 10 milimetara.

Zdravstveni rizik od gutanja plastike ne može se potpuno isključiti, objavili su nemački mediji.