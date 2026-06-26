„Priveden je sedamnaestogodišnjak koji je bio osnivač i administrator međunarodnih, uključujući i omladinske internet-zajednice, priznate na teritoriji Rusije kao terorističke organizacije“, izjavila je predstavnica Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko.

Prema navodima istrage, osumnjičeni je, uz finansijsku podršku ukrajinskih specijalnih službi, regrutovao tinejdžere, obučavao ih za izvođenje terorističkih napada i davao uputstva za izradu improvizovanih eksplozivnih naprava i mere konspiracije.

Navodi se da je cilj bio organizovanje masovnih ubistava u školama i slanje lažnih dojava o postavljenim bombama u društvenim i obrazovnim ustanovama.

„Tokom ispitivanja maloletnik je potvrdio umešanost u organizaciju napada na učenike Srednje škole u Domodedovu, koji je blagovremeno sprečen“, saopštio je Istražni komitet.

Prema istrazi, bio je uključen i u pripremu najmanje 15 krivičnih dela u deset ruskih regiona, uključujući Moskovsku oblast, Sankt Peterburg, Orenburšku, Krasnojarsku, Lipecku i Kalušku oblast, Stavropoljski kraj i Burjatiju.

Istražni komitet navodi da su članovi grupe koju je predvodio od prošle godine u inostranstvu zapalili više od 20 automobila i slali lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u obrazovnim ustanovama u gradovima SAD i Evrope.

U trenutku hapšenja osumnjičeni je administrirao internet-resurse koji su, prema navodima istrage, širili terorističku ideologiju i imali više od 200.000 pratilaca, od kojih je oko 5.000 bilo aktivno uključeno u rad tih zajednica.

Protiv njega je podignuta optužnica za pripremanje ubistva učenika, a sud mu je odredio pritvor. U akciji hapšenja učestvovali su pripadnici FSB-a, Ministarstva unutrašnjih poslova i Istražnog komiteta Rusije.

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