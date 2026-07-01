Bivši direktor američke obaveštajne agencije CIA Džon Brenan tužio je danas administraciju predsednika Donalda Trampa, zahtevajući sudski nalog kojim bi se od zvaničnika zahtevalo da sačuvaju zapise iz istraga koje se protiv njega vode zbog, kako tvrdi, “fantomskog krivičnog dela“.

Brenan je u tužbi naveo da bi mu zapisi bili neophodni za izgradnju odbrane od “osvetoljubivog gonjenja” u slučaju buduće optužnice koju bi podigla Trampova administracija, preneo je NBC njuz.

Takva odbrana, rekli su njegovi advokati, bila bi potkrepljena sa više od 100 usmenih ili pisanih izjava koje je predsednik Donald Tramp dao od 2017. godine kritikujući Brenana, kao i direktivama predsednika datim Ministarstvu pravde da pokrene postupke “bez obzira na činjenično, ili pravno opravdanje“.

“Da bi u potpunosti razmotrio te predloge, sudija koji vrši reviziju morao bi da ispita motivacije zvaničnika Ministarstva pravde koji su preduzeli te radnje kako bi utvrdio da li su njima prekršena prava direktora Brenana, a posebno da li su bili motivisani željom da ga osvetoljubivo gone kao čin odmazde“, napisali su Brenanovi advokati u tužbi podnetoj saveznom sudu u Vašingtonu.

U tužbi se kao optuženi navode Tramp i drugi visoki zvaničnici za sprovođenje zakona iz njegove administracije, uključujući vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša, direktora Federalnog istražnog biroa FBI Kaša Patela i tužioce na Floridi koji su nadgledali istrage vezane za Brenana i druge bivše navodne Trampove protivnike.

U tužbi se navodi da se Brenan suočava sa odvojenim istragama na Floridi, uključujući i jednu kojom se ispituje da li je dao lažnu izjavu Kongresu u vezi sa procenom obaveštajnih agencija koje dokumentuju rusko mešanje u predsedničke izbore 2016. godine, kada je Tramp pobedio demokratkinju Hilari Klinton.

Druga istraga ima za cilj da utvrdi da li su se bivši zvaničnici za sprovođenje zakona i obaveštajne službe urotili da potkopaju Trampa, uključujći i aktivnosti tokom istrage o ruskom mešanju.

Nijedna optužnica nije podignuta, a Ministarstvo pravde je formalno odbacilo Brenanove tvrdnje da su njihove istrage i postupci deo političke zloupotrebe te institucije.