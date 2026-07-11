Neobičan susret sa krpeljem pretvorio se u internet eksperiment koji je privukao milione pregleda i pokrenuo brojne rasprave. Popularni jutjuber Rasti Kejdž odlučio je da ne baci krpelja koji mu se zakačio za telo, već da proveri koliko je ovaj sitni parazit zaista izdržljiv.

Ono što je počelo iz radoznalosti ubrzo je postalo serijal snimaka koje su sa velikim interesovanjem pratili ljudi širom sveta.

Prvi test nije prošao kako je očekivao

Kejdž je svakodnevno snimao promene i beležio ponašanje krpelja. Prvi eksperiment bio je jednostavan – potopio ga je u vodu, očekujući da neće preživeti.

Međutim, desilo se upravo suprotno.

Iako je u jednom trenutku izgledalo kao da je uginuo, ispostavilo se da je krpelj i dalje živ. Nakon što je uklonio sitna vlakna koja su mu otežavala kretanje, parazit je ponovo počeo da se pomera.

Glasna muzika nije dala odgovor

Kako su dani prolazili, jutjuber je odlučio da eksperimente učini još neobičnijim.

Krpelja je postavio ispred velikih zvučnika i pustio veoma glasnu muziku kako bi proverio da li zvuk utiče na njegovo ponašanje.

Ipak, nije uspeo da primeti bilo kakvu razliku ili reakciju koja bi ukazivala da parazit registruje buku.

Eksperiment dobio neočekivan nastavak

Najveće iznenađenje usledilo je kada je krpelja ostavio u zamrzivaču puna 24 sata.

Po vađenju nije pokazivao znake života, pa su mnogi pomislili da je eksperiment završen.

Međutim, Kejdž je objavio zagonetnu poruku u kojoj nije želeo da otkrije da li je krpelj zaista uginuo ili je i ovaj put uspeo da preživi.

Time je dodatno podgrejao radoznalost publike koja sada iščekuje nastavak.

Podeljene reakcije na društvenim mrežama

Dok su jedni sa zanimanjem pratili svaki novi test, drugi su otvorili pitanje koliko su ovakvi eksperimenti sa živim organizmima opravdani.

Jutjuber je u međuvremenu najavio da planira nove eksperimente, ali nije želeo da otkrije šta će tačno raditi sa krpeljem, zbog čega njegovi pratioci s nestrpljenjem očekuju naredni video.