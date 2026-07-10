Snažne peščane oluje koje će tokom leta zahvatiti jugozapad Sjedinjenih Američkih Država mogle bi da podignu u vazduh ogromne količine opasnih gljivičnih spora, upozoravaju meteorolozi i zdravstveni stručnjaci.

Prema njihovim procenama, milioni ljudi mogli bi da budu izloženi riziku od dolinske groznice (kokcidioidomikoze) – plućne infekcije koja nastaje udisanjem mikroskopskih spora gljivice Coccidioides.

Šta je "gljivična oluja"?

Gljivica prirodno živi u suvom pustinjskom zemljištu, ali postaje opasna kada snažni vetrovi podignu njene spore u vazduh.

Nakon udisanja, spore dospevaju u pluća, gde kod većine ljudi izazivaju simptome slične gripu – temperaturu, kašalj, glavobolju i umor.

Međutim, u težim slučajevima infekcija može da se proširi na druge organe, kosti i mozak, što može imati ozbiljne, pa čak i smrtonosne posledice.

Opasna kombinacija vrućine, suše i vetra

Meteorolozi upozoravaju da ekstremne temperature, višemesečna suša i monsunski vetrovi stvaraju idealne uslove za ogromne peščane oluje poznate kao habubi.

Najugroženije su:

Kalifornija

Arizona

Nevada

Novi Meksiko

Teksas

Kolorado

Juta

Američki CDC upozorava da bi se područje na kojem se gljivica može pojaviti moglo proširiti na gotovo čitav zapadni deo SAD.

Broj obolelih naglo raste

Prema istraživanjima, broj slučajeva dolinske groznice poslednjih godina ubrzano raste.

Studija objavljena u časopisu Geophysical Research Letters pokazala je da je stopa obolevanja u pojedinim područjima porasla za više od 800 odsto, dok je broj velikih peščanih oluja povećan za čak 240 procenata.

Naučnici smatraju da su klimatske promene jedan od glavnih razloga ovakvog razvoja situacije.

Kako se zaštititi?

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savetuju građanima da:

ostanu u zatvorenom prostoru tokom peščanih oluja,

ne otvaraju prozore,

izbegavaju gradilišta i mesta na kojima se podiže prašina,

nose zaštitne N95 maske ukoliko moraju da borave napolju.

Stručnjaci upozoravaju da peščane oluje više nisu samo meteorološki problem, već ozbiljna zdravstvena pretnja koja može pogoditi milione ljudi.