Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da Iran ne želi rat, ali da je spreman na "sveobuhvatnu odbranu" ukoliko Sjedinjene Američke Države prekrše postignuti dogovor, istakavši da se sukob neće završiti predajom Irana.

"Nikada nismo težili ratu i naš narod se nikada neće predati nepravdi", rekao je Kalibaf, prenosi Al Džazira.

On je naveo da je tokom pregovora sa američkim zvaničnicima poručio potpredsedniku SAD Džej Di Vensu da Iran "uopšte nema poverenja" u Vašington.

"Svi treba da znaju da se ovaj sukob nikada neće završiti predajom Irana", rekao je predsednik iranskog parlamenta.

Kalibaf je dodao da je Iran spreman za "sveobuhvatnu odbranu" ukoliko, kako je naveo, Amerikanci prekrše postignuti dogovor.

"Oni koji mogu da pregovaraju sa Sjedinjenim Američkim Državama jesu oni koji su spremni za rat", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, okončanje rata predstavlja prioritet za zemlje širom sveta, ali Iran neće prihvatiti završetak sukoba kroz predaju.