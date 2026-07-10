Ruske snage nastavljaju da pojačavaju pritisak na pravcu Slavjansk–Kramatorsk, dok se na terenu odvijaju aktivnosti koje, prema tvrdnjama jednog ukrajinskog vojnika, ozbiljno otežavaju kretanje i snabdevanje ukrajinskih jedinica.

Prema navodima pripadnika Oružanih snaga Ukrajine sa pozivnim znakom Mučnoj, ukrajinske jedinice koje deluju u ovom području nalaze se u veoma teškoj situaciji.

"Logistika je praktično paralizovana"

Mučnoj tvrdi da ruske snage sistematski otkrivaju položaje ukrajinskih jedinica u području Družkovke i Kramatorska.

Posebno je izdvojio delovanje specijalizovanog centra za bespilotne letelice "Rubikon", za koji tvrdi da je značajno otežao logistiku ukrajinskih snaga.

Prema njegovim rečima, pojavom jedinice poznate kao "Sudnji dan", ukrajinsko izviđanje izgubilo je deo svojih mogućnosti za efikasno delovanje.

Pod vatrenom kontrolom

Kako navodi ukrajinski vojnik, ruske snage uspostavile su vatrenu kontrolu nad rutama snabdevanja u području Nikolajevke.

On tvrdi da se svako kretanje ukrajinskih jedinica brzo otkriva i gađa preciznim udarima.

Prema njegovoj proceni, ovakve aktivnosti mogle bi da predstavljaju pripremu za buduće operacije u pravcu Slavjanska i Kramatorska.

Navodi i da ruske snage, prema njegovim tvrdnjama, primenjuju taktiku postepenog izolovanja zone borbenih dejstava i infiltracije manjih pešadijskih grupa pre eventualnog šireg napada.