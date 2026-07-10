Ruski ekonomisti Mihail Hazin i Mihail Deljagin ocenili su da se svet nalazi u fazi duboke ekonomske i geopolitičke krize, uz rast inflacije, pad životnog standarda i, kako tvrde, potpuni gubitak osećaja sigurnosti u budućnost.

Govoreći u emisiji „Hazin i Deljagin: Glavna kriza je već ovde i to je gubitak budućnosti“, dvojica ekonomista upozorili su da je svet ušao u period potpune neizvesnosti.

"Ljudi više ne vide budućnost"

Prema Hazinovim rečima, najveći problem današnjice nije samo inflacija ili usporavanje privrede, već činjenica da ljudi više ne mogu da planiraju svoju budućnost.

Deljagin je kao ilustraciju naveo podatke o rastu industrijske inflacije u SAD, tvrdeći da zvanične statistike godinama prikazuju niže stope od stvarnih.

On smatra da je realni rast cena dostigao nivo koji zahteva potpuno novu ekonomsku politiku.

Svet ulazi u novu fazu sukoba

Sagovornici smatraju da se sukobi više ne vode samo na ratištima već i kroz energetiku, finansije i trgovinu.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Deljagin tvrdi da je efikasnost ruskih operacija povećana poslednjih nedelja, dok Hazin ocenjuje da će Rusija, prema njegovom mišljenju, pobediti, ali uz visoku cenu.

Iran, NATO i nafta

Oni smatraju da dodatnu nestabilnost izazivaju sukobi između SAD i Irana, rast cena nafte i sve veće podele unutar Zapada.

Hazin iznosi pretpostavku da bi eskalacija na Bliskom istoku mogla da posluži i za podizanje cena energenata, što bi, kako tvrdi, pogodilo evropske i kineske ekonomije.

Kritike ruskim finansijskim vlastima

Govoreći o Rusiji, Hazin i Deljagin kritikovali su ekonomsku politiku Centralne banke i Ministarstva ekonomskog razvoja.

Hazin tvrdi da se domaća industrija namerno sputava ograničavanjem priliva kapitala, dok Deljagin ocenjuje da zvanične statistike ne prikazuju stvarno stanje ekonomije.

Prema Hazinovoj oceni, pod pojmom "strukturne transformacije" krije se gašenje pojedinih industrijskih grana i preusmeravanje ekonomije ka izvozu sirovina.