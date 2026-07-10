Upravo takve razlike između života u Sjedinjenim Američkim Državama i Poljskoj već godinama prikazuje Sara, kreatorka sadržaja koja živi u Majamiju i na TikToku okuplja skoro 155.000 pratilaca.

Ovoga puta pažnju je usmerila na namirnice koje se mogu pronaći u američkim prodavnicama, a koje su, kako kaže, toliko neobične da su je ostavile bez reči.

"Čak ni ja ne znam šta je ovo"

Prvi proizvod koji je pokazala bile su jarko crvene viršle. Njihova boja odmah joj je privukla pažnju, pa nije krila iznenađenje.

„Šta je ovo? Iskreno, čak ni ja ne znam. Ovo je čista hemija“, rekla je kroz osmeh.

Zatim je objasnila da proizvođači mesu dodaju crvenu boju kako bi viršle izgledale upravo tako.

„Da ovo pojedem, verovatno bih svetlela u mraku“, našalila se.

Kiseli krastavci u bojama i sladoled koji nema ukus kakav očekujete

Ništa manje nije bila iznenađena kada je pokazala jarko obojene kisele krastavce.

Kako tvrdi, u njih se dodaje aromatizovani prah voćnog ukusa koji im daje neobične boje i specifičan ukus.

„Da li je ovo radioaktivno? Mislim da jeste“, rekla je u šaljivom tonu.

Pravo iznenađenje usledilo je kada je uzela sladoled koji je izgledao kao da ima ukus pomorandže. Međutim, ispostavilo se da je reč o potpuno drugačijoj kombinaciji.

„Nema ukus pomorandže. Ima ukus makarona sa sirom. Ko je smislio ovako nešto?“, zapitala se.

Burger koji ju je potpuno šokirao

Na kraju videa pokazala je ono što ju je, kako kaže, najviše iznenadilo – burger u kojem se nalazi prženi sladoled.

„Moja baka bi dobila infarkt kada bi videla svu tu hemiju. Ovo je burger, a unutra je prženi sladoled. Zaista više nemam reči“, zaključila je.

Njen video brzo je prikupio veliki broj pregleda i komentara. Dok su pojedini korisnici priznali da bi rado probali neobične specijalitete, drugi su poručili da im ovakve kombinacije deluju potpuno neprirodno i da ipak više vole tradicionalnu kuhinju.