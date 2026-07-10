Prvi zajednički odmor, upoznavanje prijatelja, razgovori o budućnosti – svaka ozbiljna veza ima trenutke koji predstavljaju važne prekretnice. Ipak, malo koji događaj izaziva toliko uzbuđenja i treme kao upoznavanje roditelja partnera.

Za mnoge parove ovaj trenutak predstavlja znak da odnos prelazi na ozbiljniji nivo i da više nije reč samo o prolaznoj romansi. Ipak, stručnjaci ističu da ne postoji univerzalno pravilo kada bi taj susret trebalo da se dogodi.

Najvažnije je da oba partnera budu spremna i da upoznavanje dođe prirodno, a ne kao posledica pritiska porodice ili okoline.

Trema je potpuno normalna

Pomisliti na prvi susret sa partnerovom porodicom kod mnogih izaziva nervozu. Želja da ostavite dobar utisak, strah od neprijatnih pitanja ili briga da se nećete dopasti roditeljima sasvim su uobičajene reakcije.

Terapeutkinja za partnerske odnose Džin Ficpatrik navodi da nema razloga da se zbog treme osećate loše. Blaga nervoza često samo pokazuje da vam je stalo i da želite da važan trenutak prođe što bolje.

Umesto zamišljanja najgorih scenarija, ovaj susret možete posmatrati kao priliku da upoznate ljude koji su važni vašem partneru.

Ne postoji tačan rok za upoznavanje roditelja

Ne postoji određeni broj meseci veze nakon kojih bi partner trebalo da vas predstavi roditeljima.

Neki parovi će taj korak napraviti spontano već posle nekoliko meseci, dok će drugi čekati duže. Sve zavisi od odnosa, okolnosti i životnih situacija.

Ako partner živi blizu porodice i često ih posećuje, upoznavanje se može dogoditi ranije – na porodičnom ručku ili nekom neformalnom okupljanju.

S druge strane, ako roditelji žive u drugom gradu ili državi, prvi susret može biti odložen i duži period.

Važno je da upoznavanje ne bude doživljeno kao test koji treba položiti, već kao prilika da se postepeno izgradi prijatan odnos.

Partner može mnogo da olakša prvi susret

Osoba koja vas najbolje može pripremiti za upoznavanje jeste upravo vaš partner. On poznaje svoju porodicu i može vam pomoći da znate šta da očekujete.

Pre susreta korisno je razgovarati o nekoliko stvari:

kakva je atmosfera u porodici;

koje teme su poželjne, a koje možda treba izbegavati;

da li postoje posebni običaji ili očekivanja;

kakav odnos roditelji imaju prema partnerovim vezama.

Ovakav razgovor može smanjiti nervozu i pomoći da se osećate sigurnije.

Bolje pre velikih životnih odluka

Stručnjaci smatraju da je dobro da upoznavanje roditelja usledi pre veridbe ili planiranja venčanja.

Na taj način partneri imaju dovoljno vremena da izgrade prirodan odnos sa porodicom, bez dodatnog pritiska koji često donose veliki životni koraci.

Na kraju, pravo vreme nije određeno kalendarom, već kvalitetom veze. Kada postoji međusobno poverenje i želja da partner bude deo vašeg života, upoznavanje porodice najčešće dođe kao prirodan sledeći korak.