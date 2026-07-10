Portal Kosibreti.rs namenjen anonimnom prijavljivanju bahatosti javnih funkcionera, korupcije i drugih zloupotreba, zvanično je danas počeo sa radom, a već u prvih sat vremena zabeleženo je veliko interesovanje građana.

Kako je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, za samo sat vremena pristigle su 23 prijave, a građani su najčešće ukazivali na tri vrste problema.

Ovo je građanima najviše zasmetalo

Govoreći o prvim prijavama, Vučić je rekao da su građani najčešće prijavljivali:

bahato korišćenje službenih rotacija,

nepropisno i bahato parkiranje,

bahato ponašanje pojedinih lokalnih funkcionera.

– To je upravo ono što sam tražio. Građani su prijavljivali različite probleme – od rotacija i parkiranja, do bahatog ponašanja pojedinih lokalnih funkcionera. Važno je da ljudi ne moraju da trpe bahatost i da institucije budu odgovornije prema građanima – rekao je Vučić.

Za sat vremena stigle 23 prijave

Predsednik je istakao da ga raduje veliko interesovanje građana i naglasio da će svaka prijava biti razmotrena.

– Za sat vremena imamo 23 prijave i veoma sam srećan zbog toga. Sve je transparentno prikazano – od načina podnošenja prijave, mogućnosti anonimnog obraćanja, do objašnjenja šta predstavlja javni interes i kako sistem funkcioniše. Trudićemo se da odgovorimo na svaku prijavu, bilo javno ili direktno podnosiocu, ukoliko je ostavio kontakt – rekao je Vučić.

On je pozvao građane da nastave da koriste platformu i prijavljuju nepravilnosti, ističući da je cilj unapređenje rada institucija i veća odgovornost javnih funkcionera.