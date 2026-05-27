Napetosti između Rusije, Ukrajine i Zapada ponovo su eksplodirale nakon novih izjava ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog o mogućem preventivnom udaru na Belorusiju, dok iz Moskve stižu upozorenja o oružju ogromne razorne moći koje još nije upotrebljeno u ratu.

Vojni ekspert Jurij Knutov upozorio je da bi dalja eskalacija mogla da izazove odgovor kakav do sada nije viđen i poručio da Rusija raspolaže sistemima čija se snaga može porediti sa nuklearnim udarom.

Kako prenosi „MK“, Zelenski je izjavio da je Kijev spreman da preventivno reaguje ukoliko proceni da pretnja dolazi sa teritorije Belorusije ili iz pograničnih oblasti Rusije.

Odmah nakon toga reagovao je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, koji je poručio da će Minsk ući direktno u sukob ukoliko teritorija te države bude napadnuta.

Prema oceni vojnog eksperta Jurija Knutova, iza cele priče krije se pokušaj otvaranja novog fronta koji bi Rusiju primorao da deo svojih snaga prebaci iz Donbasa radi zaštite Belorusije.

– Upravo u tome leži suština ovakvih izjava iz Kijeva – smatra Knutov.

On upozorava da bi dodatna eskalacija potpuno promenila tok rata i značajno povećala obaveze ruske vojske.

Istovremeno, iz Moskve poslednjih dana stižu sve glasnije poruke o istorijskom značaju pojedinih ukrajinskih regiona.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da bi Odesa trebalo da se vrati u sastav „istorijske Rusije“, podsećajući da je grad nastao u vreme Katarine Velike.

Dodatnu pažnju izazvala je i izjava Sergeja Lavrova da Rusija ne izvodi udare maksimalnog intenziteta po pojedinim delovima Ukrajine zbog velikog broja stanovnika koji govore ruski jezik.

Knutov tvrdi da upravo to objašnjava zašto Moskva do sada nije posegnula za taktičkim nuklearnim sredstvima.

Govoreći o mogućem odgovoru Rusije u slučaju dalje eskalacije, on se pozvao na ranije izjave Vladimira Putina nakon testiranja sistema „Orešnik“.

Prema njegovim rečima, kombinovani udari sistema „Orešnik“, hipersoničnih raketa „Kinžal“, raketa „Iskander“ i krstarećih projektila mogli bi po razornoj snazi da budu uporedivi sa nuklearnim udarom.

– Rusija poseduje i druga sredstva ogromne razorne moći koja do sada nisu korišćena – upozorio je Knutov.

On smatra da tu činjenicu ne bi trebalo da zanemare ni NATO, ni generalni sekretar Mark Rute, kao ni evropski političari koji poslednjih meseci sve češće govore o mogućem direktnom sukobu sa Moskvom.

Posebno je izdvojio izjave litvanskog ministra spoljnih poslova koji je ranije govorio o mogućnosti zauzimanja Kalinjingrada, dok je već narednog dana, prema njegovim rečima, zbog opasnosti od ukrajinskog drona završio u bunkeru.

Sve oštrija retorika između Moskve i Zapada dodatno pojačava strahovanja da bi rat u Ukrajini mogao da uđe u potpuno novu i mnogo opasniju fazu.