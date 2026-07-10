Legenda narodne muzike Lepa Lukić održala je veliki solistički koncert u Sava centru, ali je otkrila da se jedna od koleginica kojoj je uputila poziv nije odazvala.

Pevačica je ispričala da je želela da na bini okupi drage ljude iz estrade, ali da joj se Lepa Brena nije javila, dok je Dragana Mirković, kako kaže, iz poštovanja prihvatila poziv i rado došla na spektakularni koncert.

– Zvala sam Lepu Brenu da mi bude gost na koncertu u Sava centru, ali mi se nije javila. Dragana Mirković je došla kod mene iz poštovanja. Sa Brenom sam imala oko 30 zajedničkih nastupa, ali me više ne zanima kao osoba u mom životu. Nije mi se javila i to je sve – rekla je Lepa Lukić.

Podsećanja radi, Lepa Brena i Lepa Lukić na početku karijere bile su jedna drugoj velika podrška, te su često putovale zajedno i imale turneje po svetu.



Na društvenim mrežama se pre nekog vremena pojavila nikad viđena fotografija, koja je nastala pre više od četiri decenije. Naime, jedna stranica na Instagramu neretko objavljuje uspomene naših zvezda, a ova je privukla veliku pažnju.



Brena je tada negovala dugu plavu talasastu kosu, a Lepa je bila brineta.

Ova fotografija je nastala u periodu kada je Lepa izgradila karijeru i već bila veliko ime na javnoj sceni, dok je Brena bila na samom početku karijere.

Danas se mnogo toga promenilo. Osim što su dobile koju boru više, Lepa Brena i Lepa Lukić gotovo da nisu u kontaktu.





Inače, Lepa nije ni bila obaveštena kada su Saša Popović i Lepa Brena prodali Grand produkciju.

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