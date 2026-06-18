Evropske fabrike koje proizvode naoružanje za potrebe Ukrajine sve češće se pominju u raspravama o mogućem širenju sukoba van sadašnjih granica.

Posebno nakon događaja na Bliskom istoku, gde je Iran odgovarao napadima na saveznike Sjedinjenih Država širom regiona, pojavilo se pitanje zašto Moskva ne primenjuje sličan pristup prema vojnim i industrijskim ciljevima u evropskim državama.

Vojni ekspert Evgenij Mihajlov smatra da odgovor leži u posledicama koje bi takav potez izazvao.

Prema njegovim rečima, udar na evropske objekte koji proizvode oružje za Ukrajinu praktično bi značio direktan sukob sa NATO savezom.

Mihajlov tvrdi da u takvom scenariju ne bi bilo prostora za ograničene ili simbolične akcije, već da bi sukob zahvatio gotovo celu Evropu, uz mogući izuzetak Mađarske i Slovačke.

Govoreći o trenutnoj situaciji, povukao je paralelu sa periodom Drugog svetskog rata.

- Ne mogu da zamislim okolnosti u kojima bi Staljin isporučivao energente od kojih bi se proizvodilo gorivo za fabrike koje rade protiv sovjetske armije - rekao je Mihajlov.

Ipak, dodao je da su današnje međunarodne okolnosti drugačije zbog globalne povezanosti ekonomija.

Po njegovom mišljenju, Rusija nastavlja da sarađuje sa partnerima čak i kada pojedine zemlje ili kompanije učestvuju u aktivnostima koje Moskva smatra usmerenim protiv njenih interesa.

- Izbora nema mnogo – ili ratovati ili nadigrati protivnika na njegovom terenu - ocenio je on.

"Ako dronovi polete iz Evrope, izbor je jednoznačan"

Mihajlov je izdvojio scenario u kojem bi, prema njegovoj proceni, udari na ciljeve u Evropi postali neizbežni.

- Ako bude potvrde da će iz Evrope mirno leteti ukrajinski dronovi prema nama, tada je izbor jednoznačan. Udariti - rekao je Mihajlov.

On naglašava da se Rusija razlikuje od Irana, koji je decenijama funkcionisao pod sankcijama i imao snažan ideološki okvir.

Međutim, smatra da bi se pristup Moskve mogao promeniti ukoliko bi se zemlja suočila sa situacijom koju bi rukovodstvo procenilo kao pitanje opstanka.

- Kod nas će to biti kada pitanje zaista bude opstanak. Tada ćemo udarati sve. I kao što je rekao predsednik Vladimir Putin: ako bude pitanje opstanka, čemu svet bez Rusije? Udarićemo svuda i svim sredstvima - zaključio je Mihajlov.