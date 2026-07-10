Mnogi misle da je za uredan dom potrebno svakodnevno provoditi sate u čišćenju, ali iskusne domaćice tvrde da je tajna u redovnim, manjim obavezama. Kada se sitni poslovi obavljaju na vreme, prljavština i nered se ne nagomilavaju, pa veliko spremanje postaje mnogo lakše.

Dovoljno je da jednom nedeljno izdvojite malo vremena za nekoliko jednostavnih zadataka koji će učiniti da vaš dom izgleda uredno, sveže i prijatno svakog dana.

1. Prebrišite kuhinjske elemente

Na kuhinjskim ormarićima i ručkama svakodnevno se zadržavaju masnoća, otisci prstiju i sitne mrlje.

Jednom ili dva puta nedeljno prebrišite elemente mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje, posebno deo oko šporeta i ručke koje se najčešće dodiruju.

2. Redovno menjajte kuhinjske krpe

Kuhinjske krpe brzo upijaju vlagu, ostatke hrane i neprijatne mirise, zbog čega mogu postati pogodno mesto za razvoj bakterija.

Preporučuje se da ih menjate na svaka dva do tri dana, a tokom leta i češće.

3. Očistite police u frižideru

Jednom nedeljno pregledajte frižider, bacite namirnice kojima je istekao rok trajanja i prebrišite police toplom vodom i blagim deterdžentom.

Na taj način sprečićete stvaranje neprijatnih mirisa i održati frižider urednim.

4. Negujte sobne biljke

Prašina koja se nakuplja na listovima čini da biljke izgledaju zapušteno.

Veće listove prebrišite vlažnom mekom krpom, dok manje biljke možete povremeno isprati blagim mlazom vode.

5. Održavajte red u hodniku

Hodnik ostavlja prvi utisak o domu.

Vratite obuću na njeno mesto, odložite torbe i uklonite sitnice koje se gomilaju kako bi prostor delovao urednije čim neko uđe u stan.

6. Operite ćebad i dekorativne jastučnice

Ćebad, prekrivači i ukrasni jastuci svakodnevno skupljaju prašinu, mirise i sitne nečistoće.

Njihovo redovno pranje osvežiće prostor i doprineti prijatnijem mirisu u domu.

7. Očistite ogledala

Na ogledalima se brzo vide tragovi prstiju, kapljice vode i prašina.

Dovoljno je nekoliko minuta da ih prebrišete krpom od mikrofibera ili sredstvom za staklo. Čista ogledala reflektuju više svetlosti, pa prostor izgleda svetlije, prostranije i urednije.

8. Usisajte ili prebrišite sofu

Sofa je jedno od mesta koje se najviše koristi, pa se na njoj svakodnevno nakupljaju prašina, mrvice i dlake kućnih ljubimaca.

Jednom nedeljno usisajte presvlake ili ih prebrišite vlažnom krpom od mikrofibera. Ako je moguće, operite i navlake dekorativnih jastuka.

Redovno obavljanje ovih jednostavnih poslova ne zahteva mnogo vremena, ali može napraviti veliku razliku. Umesto dugotrajnog generalnog spremanja, dom će tokom cele nedelje izgledati uredno, čisto i prijatno za boravak.