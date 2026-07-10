Dok je more ožalošćenih ispunjavalo dvorište džamije u Teheranu kako bi se oprostilo od ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, pažnju javnosti privukao je jedan misteriozni muškarac u svešteničkoj odori čije je lice bilo potpuno sakriveno.

Snimak sa ceremonije ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, gde su mnogi počeli da spekulišu da bi ispod crnog kačketa i maske mogao da se krije Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha i novi vrhovni vođa Irana.

Društvene mreže odmah krenule sa nagađanjima

CNN navodi da se tokom privatnog dela ceremonije, za vreme molitve nad telom ubijenog vođe, među pažljivo odabranim zvanicama nalazio muškarac sa potpuno zaklonjenim licem.

Na snimcima iranske državne televizije vidi se osoba sa crnim kačketom, velikom maskom preko lica i u tradicionalnoj svešteničkoj odeći.

To je bilo dovoljno da na društvenim mrežama krenu brojne spekulacije da je reč upravo o Modžtabi Hamneiju.

Korisnici su analizirali njegovu visinu, građu tela i naočare, upoređujući ih sa ranijim fotografijama sina ubijenog ajatolaha.

Međutim, CNN naglašava da identitet muškarca nije potvrđen.

Iranski sveštenik tvrdi da je on na snimku

Iranski sveštenik Reza Musavi Vaez kasnije je na društvenim mrežama objavio da je upravo on osoba sa viralnog snimka.

Ipak, činjenica da je video izazvao toliku pažnju pokazuje koliko je javnost zainteresovana za svaki mogući trag koji bi ukazao na pojavljivanje novog vrhovnog vođe Irana.

Novi vođa se od početka rata ne pojavljuje u javnosti

Prema navodima u tekstu, veruje se da je Modžtaba Hamnei ranjen tokom februarskog napada u kojem su poginuli njegov otac, majka i supruga.

Od tada se nije javno pojavljivao, a sa pristalicama komunicira isključivo putem pisanih saopštenja.

Njegovo eventualno prisustvo na sahrani predstavljalo bi prvi javni nastup otkako je imenovan za novog vrhovnog vođu Irana.

Profesor Mohsen Milani ocenio je da bi svako njegovo javno pojavljivanje predstavljalo veliki bezbednosni rizik zbog mogućnosti novog atentata.

Izvor: CNN