Turski mediji objavili su tvrdnje o mogućem raspletu višegodišnjeg spora oko ruskih protivvazdušnih sistema S-400, koji je godinama opterećivao odnose Ankare i Vašingtona.

Reč je o informacijama koje za sada nisu zvanično potvrđene, ali su izazvale veliku pažnju zbog mogućih posledica po odnose Turske, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Tvrde da su S-400 već napustili Tursku

Kolumnista provladinog lista Hürriyet Abdulkadir Selvi tvrdi da su raketni sistemi S-400, koje je Turska kupila od Rusije, već preprodati jednoj od država Persijskog zaliva.

Prema njegovim navodima, krajnji korisnik mogao bi da bude ili Katar ili Ujedinjeni Arapski Emirati, koji nastoje da ojačaju svoju protivvazdušnu odbranu zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku.

Selvi navodi da su sistemi već isporučeni novom korisniku, ali zvanične potvrde turskih vlasti za sada nema.

Izlazak iz američkih sankcija?

Prema pisanju lista, prodaja ruskih sistema mogla bi da omogući Ankari izlazak iz režima američkih sankcija uvedenih po zakonu CAATSA, kao i povratak u program borbenih aviona F-35.

Podseća se da je Hürriyet još ranije pisao kako je predsednik Redžep Tajip Erdogan Vladimiru Putinu predložio vraćanje sistema S-400.

Turska je, prema tim navodima, želela i povraćaj oko milijardu dolara uloženih u program F-35.

Moskva se još nije oglasila

Rusija i Turska potpisale su 2017. godine ugovor vredan oko 2,5 milijardi dolara o isporuci četiri diviziona sistema S-400.

Isporuka je završena 2019. godine, nakon čega su SAD isključile Tursku iz programa F-35 i uvele joj sankcije zbog kupovine ruskog naoružanja.

Za sada nema zvanične reakcije Moskve, niti potvrde da je Rusija dala saglasnost za eventualnu preprodaju sistema.

Izvor: Hürriyet