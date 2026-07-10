Ruske obaveštajne službe hakovale su određen broj kamera postavljenih duž vojnih transportnih ruta u Holandiji kako bi pratile kretanje vojne opreme i isporuke naoružanja Ukrajini, pokazala je istraga holandske Opšte obaveštajne i bezbednosne službe (AIVD) i Vojne obaveštajne i bezbednosne službe (MIVD), javlja holandski javni servis NOS.

Prema nalazima istrage dve službe, meta navodnog sajber napada bile su kamere u privatnom vlasništvu, uključujući one koje koriste kompanije, a koje su povezane na internet i kojima može da se pristupi na daljinu, takozvane IP kamere, navodi NOS.

Prema nalazima istrage, hakovanjem tih kamera Rusija navodno može da prikupi informacije o vojnim transportnim rutama, kao i o vrsti naoružanja i vojne opreme koja se isporučuje Ukrajini.

Holandske obaveštajne službe već duže, napominje NOS, upozoravaju na pojačano interesovanje Rusije za vojne i logističke pravce u Holandiji, tvrdeći da je ta zemlja, zbog svog geografskog položaja i vojne pomoći koju pruža Ukrajini, jedna od meta špijunskih aktivnosti. AIVD i MIVD saopštili su da su upozorili kompanije koje poseduju IP kamere duž vojnih ruta kako bi preduzele mere zaštite.

Dodaje se da su mnoge od tih kamera nedovoljno zaštićene zbog korišćenja fabrički podešenih lozinki, zastarelog firmvera i podrazumevanih bezbednosnih podešavanja.