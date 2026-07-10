Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su kineske vlasti upozorile Rusiju da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju.

- Mislim da ste čuli glasove u ruskim medijima: "Šta ako odgovorimo na ukrajinske napade nuklearnim oružjem?" Čini mi se da je ovo bio prvi put da je Kina direktno odgovorila, u obliku upozorenja, da ne treba ni razmišljati o upotrebi nuklearnog oružja - rekao je Zelenski novinarima, piše briselski Politiko.

Ukrajinski predsednik je naveo da je za navodnu intervenciju Pekinga saznao od evropskih lidera tokom samita NATO-a u Ankari, gde se razgovaralo o ulozi Kine u mogućem okončanju rata u Ukrajini. Zelenski je rekao da je o toj temi razgovarao i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali da bi želeo da sadržaj tog razgovora ostane privatan.

Pozivi na upotrebu nuklearnog oružja

Rusija je u maju sprovela nuklearnu vojnu vežbu u Belorusiji, ali se predsednik Vladimir Putin do sada uzdržavao od direktnih pretnji upotrebom nuklearnog oružja protiv Ukrajine.

Putin je ranije rekao da ukrajinski napadi ne predstavljaju dovoljno veliku pretnju koja bi zahtevala nuklearni odgovor Moskve.

Pojedini ruski političari su pozivali na razmatranje upotrebe nuklearnog oružja.