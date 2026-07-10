Snažan tornado pogodio je Učalinski okrug u Baškortostanu. Oluja je odnela krovove i oborila dalekovode.

„Prema podacima od 6 časova ujutru, 40 od 597 domaćinstava i dalje je bez struje. Radi ubrzanja procesa sanacije, danas će stići dodatne snage – ekipe hitnih službi kompanije ’BašRES’ (BashRES) iz Beloreckog i Abzelilovskog okruga. Oprema i stručnjaci su već na putu”, izjavio je načelnik okružne uprave Ruslan Giljazetdinov.

On je pozvao stanovnike tog područja da izbegavaju nepotrebnu vožnju, parkiranje ispod drveća i približavanje oborenim dalekovodima. Giljazetdinov je upozorio da je dodirivanje oštećenih vodova opasno.

Vrtlog je nastao usled delovanja ciklona koji se trenutno kreće ka centralnoj Rusiji. Očekuje se da će nevreme zahvatiti i Tatarstan, kao i Nižnjegorodsku, Vladimirsku, Rjazanjsku, Tulsku, Kalušku i Moskovsku oblast.

Roskosmos je ranije objavio satelitski snimak snažnog ciklona koji je izazvao značajna razaranja u Kalinjingradskoj oblasti. Meteorološki centar Fobos upozorio je da bi snažni vrtlog mogao da stigne do Moskve i Moskovske oblasti do vikenda.



