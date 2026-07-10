Snažan tornado pogodio je Učalinski okrug u Baškortostanu. Oluja je odnela krovove i oborila dalekovode.

„Prema podacima od 6 časova ujutru, 40 od 597 domaćinstava i dalje je bez struje. Radi ubrzanja procesa sanacije, danas će stići dodatne snage – ekipe hitnih službi kompanije ’BašRES’ (BashRES) iz Beloreckog i Abzelilovskog okruga. Oprema i stručnjaci su već na putu”, izjavio je načelnik okružne uprave Ruslan Giljazetdinov.

On je pozvao stanovnike tog područja da izbegavaju nepotrebnu vožnju, parkiranje ispod drveća i približavanje oborenim dalekovodima. Giljazetdinov je upozorio da je dodirivanje oštećenih vodova opasno.

1

Vrtlog je nastao usled delovanja ciklona koji se trenutno kreće ka centralnoj Rusiji. Očekuje se da će nevreme zahvatiti i Tatarstan, kao i Nižnjegorodsku, Vladimirsku, Rjazanjsku, Tulsku, Kalušku i Moskovsku oblast.

Roskosmos je ranije objavio satelitski snimak snažnog ciklona koji je izazvao značajna razaranja u Kalinjingradskoj oblasti. Meteorološki centar Fobos upozorio je da bi snažni vrtlog mogao da stigne do Moskve i Moskovske oblasti do vikenda.


 

 