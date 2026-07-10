Šokantni snimci zabeleženi su nekoliko minuta nakon eksplozije u servisu za kamione u Aspropirgosu u Grčkoj, na kojima se vidi kako jedan radnik uspeva da izađe iz zgrade u trenutku kada je prostor već bio zahvaćen plamenom.

Incident se dogodio u četvrtak ujutru (9. jula) u objektu u Aspropirgosu, kada je nakon eksplozije izbio veliki požar koji se brzo proširio i na susedne zgrade.

Ukupno 11 osoba je povređeno i prebačeno na lečenje u dve bolnice Trijasio i Atikon. Dvoje povređenih nalazi se u izuzetno teškom stanju i smešteni su na odeljenje intenzivne nege bolnice KAT, gde su priključeni na respiratore zbog teških opekotina.

Jedan 41-godišnji radnik zadobio je opekotine na 75% tela, kao i opekotine disajnih puteva usled udisanja vrelog vazduha i dima. Podvrgnut je hirurškoj intervenciji, nakon čega je prebačen na intenzivnu negu, gde se i dalje nalazi pod strogim medicinskim nadzorom.

Drugi teško povređeni, star 54 godine, ima opekotine koje zahvataju oko 90% tela i takođe se nalazi na respiratoru na intenzivnoj nezi u bolnici KAT.

U bolnici Trijasio i dalje se leče dve osobe sa lakšim opekotinama, dok je u bolnici Atikon zadržan još jedan povređeni radi preventivnog praćenja zbog problema sa disanjem izazvanih udisanjem dima.

Prema prvim procenama istražnih organa, eksploziju je najverovatnije izazvalo paljenje gasa u cisterni koja se nalazila u krugu servisa tokom izvođenja radova autogenim zavarivanjem.

U vezi sa ovim slučajem uhapšeni su vlasnik servisa i odgovorno lice zaduženo za eksploataciju cisterne, dok je istraga u toku kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće, piše "Pronjuz".

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