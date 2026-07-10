Dvadesetosmogodišnja buduća majka, u 30. nedelji trudnoće, nije mogla da spava i odlučila je da opere prozore noću. Stala je na prozorsku dasku, dohvatila se za krajnju ivicu okvira i pala na ulicu.

Žena je pala na leđa. Komšije su čule njene vriske i pozvale hitnu pomoć.

Pristigli bolničari bili su iznenađeni što je žrtva ne samo preživela pad sa sedmog sprata, već je mogla samostalno da se kreće.

Kasnije u bolnici, lekari su ženi dijagnostikovali višestruke modrice i ogrebotine, ali bez preloma. Takođe je nastavila trudnoću.

Pacijentkinja se samostalno kreće po odeljenju i oporavlja se.