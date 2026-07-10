Kako prenosi kanadski CBC, zvaničnici Er Kanade u imejl saopštenju naveli su da je let AC774 koji je stigao iz Los Anđelesa napustio rulnu stazu nakon sletanja.

"Nije bilo povređenih", navodi se u saopštenju.

Avion Boing 737 Maks, sa 156 putnika i šest članova posade, normalno je sleteo, ali je "pretrpeo izlet sa piste i išao kroz travu prilikom izlaska sa glavne piste".

Svi putnici i posada napustili su potom avion i prevezli se do terminala autobusima. Pojedini putnici sa leta, prenosi CBC, rekli su da je to iskustvo bilo potresno.

"Išli smo veoma brzo i odjednom se osetio jak miris dima. Sledeće čega se sećam je da smo se prevrtali po travi. Dim, prljavština i trava bili su pravo ispred mog prozora, tako da nisam mogla da vidim napolje. Nismo znali da li će eksplodirati", rekla je Barbara Edelston Peterson, jedna od putnica, dodajući da su putnici bili zaglavljeni u avionu oko tri sata pre nego što su mogli da se iskrcaju.

Avio-prevoznik je saopštio da pokreće detaljnu istragu o incidentu i da će sarađivati sa nadležnim organima kako bi utvrdio uzrok incidenta.

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