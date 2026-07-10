Glavni tužilac američke savezne države Novi Meksiko Raul Torez optužio je danas američko Minsitarstvo pravde da ometa istragu te savezne države o pokojnom osuđivanom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, tako što zadržava neredigovane dosijee koji se odnose na njega.

Torez je izjavio da još nije dobio nikakve rezultate istrage koja je započeta na Epstinovom ranču „Zoro” u blizini glavnog grada Novog Meksika, Santa Fea, a koja je započeta u februaru ove godine, prenosi Rojters.

Torez je u pismu koje je 30. juna poslao vršiocu dužnosti američkog državnog tužioca Todu Blanšu naveo da Ministarstvo pravde od februara nije odgovorilo na zahtev države Novi Meksiko za neredigovanim fajlovima koji sadrže imena preživelih žrtvi Epstina, svedoka, saučesnika i drugih pojedinaca bitnih za istragu o Novom Meksiku.

Prema njegovim rečima, kašnjenje Ministarstva, koje sada traje 130 dana, „nerazumno je”, prenosi Tanjug. Torez je u martu rekao da su sudski istražitelji koji se bave rančom „Zoro” suočeni sa ozbiljnim preprekama.

(Politika onlajn)