Voz je razneo prednji deo traktora u Derbentskom okrugu u Dagestanu.
Incident se dogodio u selu Berikej, prema lokalnim medijima.
Snimci pokazuju da je prednji deo traktora uništen, ali da je kabina ostala netaknuta. Vozač je živ, piše REN TV.
Postoji i snimak
Voz je razneo prednji deo traktora u Derbentskom okrugu u Dagestanu.
Incident se dogodio u selu Berikej, prema lokalnim medijima.
Snimci pokazuju da je prednji deo traktora uništen, ali da je kabina ostala netaknuta. Vozač je živ, piše REN TV.
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