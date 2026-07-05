Ali, iza kratkog osmeha i pozdrava krije se nešto drugo.

Naime, kako članovi posade objašnjavaju, prvi kontakt stjuardesa sa putnicima nije samo formalnost, već i kratka procena njihovog stanja i ponašanja pre poletanja.

Stjuardesa Joana Jakim je u videu na TikTok-u objasnila da pozdrav na ulazu u avion ima i praktičnu svrhu, ne samo ljubaznu.

„Pozdravljamo vas na vratima aviona ne samo iz ljubaznosti, već i da procenimo da li ste možda previše pijani ili bolesni za letenje“, rekla je Jakim.

Jakim, poreklom iz Rumunije, koja sada živi na Kipru zbog posla, rekla je da je glavni razlog zašto obično ne dozvoljavaju pijanim ljudima ulazak u avion taj što stvari „mogu lako eskalirati i postati opasne“.

Korisnici TikTok-a su reagovali u velikom broju, a Jahimin video je dobio preko 182.000 lajkova i stotine komentara, a jedan je napisao: „Znao sam da nisam lud što sam mislio da su me previše gledali kada su se pozdravili.“

„Mislio sam da je to da proverim ko bi bio dobar u hitnim slučajevima“, napisao je drugi, dok je jedan rekao: „Sve što moji vide je koliko sam pod stresom.“

Drugi su se našalili da „nisu bili uhvaćeni“ kako ulaze u avion posle nekoliko pića, dok je više njih priznalo da nikada ne uzvraćaju pozdrav kabinskoj posadi jer su stidljivi ili se osećaju anksiozno.

Ali Jakim je objasnila: „Videla sam mnogo ljudi kako komentarišu kako su se ukrcali na brojne letove dok su bili pijani. Problem nije sam alkohol, već kako ljudi reaguju na njega.

„U vazduhu nemate mnogo opcija u slučaju da se nešto desi, pa pokušavamo da izbegnemo agresiju, grubost, medicinske probleme ili komplikacije po svaku cenu.“

Ona sama nikada nije morala da uskrati ukrcavanje pijanom putniku, ali ponekad bi „pijanim“ ljudima bilo dozvoljeno da se ukrcaju, i dok su mogli biti „zabavni i prijateljski nastrojeni“, ponekad bi počeli da piju svoj alkohol na svom sedištu, što nije dozvoljeno.

„Nikad ne znate kako se nečije ponašanje može promeniti posle nekoliko pića“, rekla je, dodajući da će u ovoj situaciji možda morati da im oduzme flašu alkohola i vrati je na kraju leta.

Jahim nikada nije morala da uskrati ukrcavanje putniku. Međutim, morala je da konfiskuje alkohol od „pijanih“ putnika iz bezbednosnih razloga.

Što se tiče ljudi koji nikada ne uzvrate pozdrav kabinskoj posadi, Jakim je rekla da će „možda neki od ljudi koji su videli njen video to početi da rade, piše Newsweek.