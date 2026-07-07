U pitanju je teretni avion Boeing 737-4M0 koji je leteo iz Šarže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima za Karači u Pakistanu. U avionu se nalazilo pet članova posade.

Hronologija događaja prema nadležnim službama i portalu Flightradar24:

21.18 PST (po lokalnom pakistanskom vremenu): Posada je prijavila kvar na navigacionom sistemu dok se približavala pakistanskom vazdušnom prostoru. Kontrola leta u Karačiju im je odmah pružila navigacionu pomoć.

21.21 PST: Radari su zabeležili dramatičan pad visine. Prema preliminarnim podacima (ADS-B) sa Flightradar24, avion je imao stopu poniranja od čak -22.400 stopa u minuti pre nego što je svaki kontakt izgubljen na visini od 1.100 stopa.

Lokacija: Komunikacija je prekinuta na oko 155 nautičkih milja zapadno od Karačija, iznad mora.

Pakistanska uprava aerodroma (PAA) potvrdila je da je odmah aktiviran Koordinacioni centar za spasavanje. Trenutno je u toku opsežna pomorska misija potrage i spasavanja u koju je uključeno više agencija.

Iako olupina još uvek nije zvanično pronađena, zbog dramatičnog gubitka visine iznad mora sumnja se na pad letelice.