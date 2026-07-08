Američki predsednik Donald Tramp bio je danas pozitivniji i manje kritičan iza zatvorenih vrata i tokom svojih javnih nastupa drugog dana samita NATO-a u Ankari, izjavili su neimenovani dobro upućeni izvori za portal Politico.com.

Tramp je prvog dana NATO samita u Ankari javno kritikovao Severnoatlantsku alijansu i nabrajao pritužbe na račun saveznika, ali je danas, kako navodi portal, tokom razgovora iza zatvorenih vrata promenio ton.

"Tramp je danas bio znatno pozitivniji tokom svog 30-minutnog završnog govora u kojem nije spominjao ni svoju želju da anektira Grenland niti je kritikovao Španiju, svoju najnoviju evropsku metu", izjavio je neimenovani, dobro upućen izvor.

Iako je bilo nešto kritike, bilo je mnogo komplimenata i Tramp je između ostalog izjavio da SAD "žele da ostanu" sa NATO saveznicima.

Ova promena smatra se značajnim zaokretom za predsednika SAD, koji je više puta pretio da će napustiti Severnoatlantsku alijansu.

Promena u Trampovoj retorici je usledila nakon što su ga evropski lideri obasuli pohvalama jer je pomogao da saveznici povećaju izdvajanja za odbranu.

"Bilo je pomalo neočekivano, atmosfera u sali bila je mnogo bolja nego što se činilo pre toga. Izgleda da mu se raspoloženje promenilo", rekao je neimenovani, dobro upućen izvor.

Tramp se hvalio snagom američke vojske i zahvalio liderima Poljske, Nemačke, baltičkih država i Norveške na njihovom doprinosu Alijansi.

"Upravo smo imali sastanak NATO i bio je to odličan sastanak. Verovatno ste čuli da je bio odličan sastanak. Mnogo… bilo je mnogo ljubavi u toj sali", rekao je Tramp uoči odvojenog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Trampove današnje izjave ocenjene su kao oštar zaokret u odnosu na osude iznete u utorak i ranije danas kada je oštro kritikovao NATO zbog izostanka pomoći tokom američkog rata sa Iranom.

Predsednik SAD je ranije negodovao i zbog odbijanja Španije da izdvoji više sredstava za odbranu i čak je pozvao druge zemlje da zajedno sa SAD prekinu odnose sa Španijom.