Od 7. jula u Hrvatskoj počinju da važe izmene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje donose značajne promene u radu agencija i dodatnu zaštitu za kupce, prodavce i zakupce. Cilj novih propisa je veća transparentnost tržišta, sigurnije poslovanje i suzbijanje nelegalnog posredovanja.

Direktorka Sektora za trgovinu pri Hrvatskoj privrednoj komori (HGK) Maja Bogović istakla je da novi zakon uvodi jasnija pravila poslovanja, kao i obavezni kodeks etike za sve agente. Kako je navela, do sada su takav kodeks prihvatali samo pojedini posrednici, dok će ubuduće njegova primena biti obavezna.

Među najvažnijim novinama je odredba da se poslovima posredovanja mogu baviti isključivo agenti koji su upisani u registar koji vodi HGK. Takođe, agencije više neće smeti da oglašavaju nekretnine ukoliko prethodno nije potpisan ugovor o posredovanju sa vlasnikom, dok će pravo na naplatu provizije imati tek nakon zaključenja ugovora između ugovornih strana.

Izmenama zakona propisano je i da osobe sa kriminalnom prošlošću više neće moći da upravljaju agencijama za promet nekretnina. Istovremeno, značajno su povećane kazne za nelegalno obavljanje posredničkih poslova.

Predsednik Udruženja za poslovanje nekretninama Dubravko Ranilović upozorio je da je na tržištu bilo mnogo nelegalnih posrednika, zbog čega očekuje da će građani ubuduće više pažnje posvećivati izboru registrovanih i legalnih agencija.

Stručnjakinja za tržište nekretnina Lana Mihaljinec Knežević savetuje građanima da pre saradnje provere da li je agencija upisana u zvanični registar, ali i da se informišu o njenom iskustvu, referencama i pravnoj podršci koju pruža tokom kupoprodajnog procesa.

Govoreći o kretanjima na tržištu, Mihaljinec Knežević smatra da će cene nekretnina nastaviti da rastu, ali da će razlike između pojedinih delova Hrvatske, kao i između različitih vrsta nekretnina, biti sve izraženije.

Prema njenim rečima, broj kupoprodajnih transakcija opada jer sve veći broj građana ne može ili ne želi da kupuje nekretnine po aktuelnim cenama. Iako je ponuda i dalje ograničena, potražnju su prethodnih godina podsticali povoljni uslovi finansiranja i rast zarada, ali među sve manjim brojem kupaca.

Turizam i dalje ima snažan uticaj na tržište nekretnina, naročito u primorskim krajevima, gde doprinosi smanjenju ponude stanova namenjenih lokalnom stanovništvu. Istovremeno, ovaj sektor stvara novu grupu investitora koji nekretnine kupuju sopstvenim kapitalom.

Kao jedan od razloga manjeg broja realizovanih kupoprodaja navode se i previsoka očekivanja pojedinih prodavaca, koji cene polovnih nekretnina često određuju poredeći ih sa cenama novogradnje u neposrednoj blizini, piše Poslovni dnevnik.