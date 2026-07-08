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Ko kupuje nekretninu ovde, pravila se potpuno menjaju: Evo šta uvode komšije
Hrvatska od 7. jula uvodi izmene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose strožu kontrolu rada agencija, jasnija pravila poslovanja i veću sigurnost za sve učesnike na tržištu. Pored novih obaveza za posrednike, zakon predviđa i oštrije kazne za nelegalno poslovanje.
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